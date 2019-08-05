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В Польше задержали около 20 выходцев из Чечни и Армении за подготовку к массовой драке

Как сообщило Польское телевидение, причиной конфликта был раздел рынка нелегальной торговли сигаретами

ВАРШАВА, 5 августа. /ТАСС/. Польская полиция задержала в понедельник в Кракове около 20 выходцев из Чечни и Армении, которые планировали выяснять отношения с польскими футбольными хулиганами у крупного торгового центра М1.

Информацию о задержании подтвердила местная полиция. "Задержано более 20 человек, - информировала представитель пресс-службы полиции Малопольского воеводства Катажина Число. - В автомобилях, на которых приехали задержанные, были найдены запрещенные польским законодательством предметы".

Как сообщает Польское телевидение, причиной несостоявшегося конфликта был раздел рынка нелегальной торговли сигаретами. По неофициальной информации, полиция заранее узнала о готовящейся встрече двух враждующих групп. Сообщается, что в ходе задержаний были обнаружены оружие и наркотики.

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