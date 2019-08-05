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Инцидент на "Сапсане" произошел из-за 18-летнего "зацепера"

Во время короткого замыкания и пожара молодой человек сильно обгорел, в результате инцидента он погиб

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. 18-летний "зацепер" погиб при инциденте, который привел к возгоранию на скоростном поезде "Сапсан", следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, в ночь на 5 августа на скоростном поезде на перегоне Тверь - Кузьминки произошло искрение пантографа (токоприемник с подъемным механизмом для соединения с контактным проводом сети электропоезда).

"На станции Клин скоростной поезд был остановлен, при осмотре на крыше 12-го вагона обнаружили тело жителя Подмосковья 2001 года рождения, при нем имелись специальные средства для занятия так называемым зацепингом", - сообщила представитель ММСУТ.

Как стало известно ТАСС, погибший - житель Мытищ, в марте ему исполнилось 18 лет. Во время короткого замыкания и пожара он сильно обгорел.

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