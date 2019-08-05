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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Детский лагерь эвакуируют в Ачинском районе из-за ЧП в военной части

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, всего около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Людей эвакуируют из детского лагеря "Сокол" эвакуируют в Ачинском районе Красноярского края из-за взрывов на территории военной части между Ачинском и Каменкой. Об этом сообщил ТАСС глава города Ачинска Илай Ахметов.

"Точное количество [эвакуированных] никто сказать не может, потому что транспорт туда не идет в связи с взрывами. Объявили людям, чтобы выходили пешком, автобусы на Назаровской горе ожидают - мы готовы принять людей, сколько их выйдет. <…> Эвакуируют два населенных пункта и детский лагерь", - сказал он.

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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

Как сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах региона, всего около 1 тыс. человек эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью в Ачинском районе, на территории которой происходят взрывы. 

"Из населенных пунктов пока эвакуировались около 1 тыс. человек. Люди сами покидают близлежащие поселки", - сказал собеседник агентства.

Взрывы и пожар произошли в понедельник на складах с артиллерийским боеприпасами на складе материально-технического обеспечения воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями. Трасса Ачинск - Назарово перекрыта, по информации МЧС, проводится эвакуация жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от складов, где происходят взрывы. Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинск, где проведет заседание оперативного штаба.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Источник: один человек погиб в результате взрывов в воинской части в Красноярском крае
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