ГП: рост лесных пожаров в Иркутской области стал следствием волокиты и искажения данных

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Проверки прокуратурой причин пожаров в Сибири выявили факты волокиты и несвоевременного реагирования на возникающие очаги пожаров. Кроме того, прокуроры выявили факты искажения данных о площадях и ликвидации пожаров. Об этом сообщил журналистам старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Роман Федосов.
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"В нарушение статьи 51 Лесного кодекса РФ в ряде регионов уполномоченными органами государственной власти должным образом не организовывались мероприятия по локализации и ликвидации лесных пожаров. Например, в Иркутской области вследствие волокиты должностными лицами областного министерства лесного комплекса не приняты меры к привлечению необходимого количества сил и средств для тушения природных пожаров, в результате чего их площадь пожара увеличивалась в разы, создавая угрозу безопасности для жителей населенного пункта", - сообщил он.
Кроме того, по его словам, "в Иркутской области прокурорами устанавливались факты ненадлежащего осуществления областным министерством лесного комплекса мер по охране лесов от пожаров, а также отражения недостоверных сведений о площади возгорания, расстоянии до населенных пунктов, искажения данных о времени ликвидации пожаров". В других регионах проверки еще идут.
По его словам, в настоящее время прокурорами регионов, где сложилась сложная пожароопасная ситуация, по поручению Генпрокуратуры "организованы дополнительные проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка причинам их возникновения и действиям (бездействию) органов исполнительной власти и местного самоуправления по организации тушения лесных пожаров, установлению причин их возникновения, а также возмещению ущерба, причиненного окружающей среде".
По данным Федосова, только в 1-м полугодии этого года в ходе прокурорских проверок было выявлено 27,3 тыс. нарушений законодательства в сфере лесопользования. Наибольшее количество очагов пожара зафиксировано в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Иркутской и Челябинской областях.