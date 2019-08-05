ГП: рост лесных пожаров в Иркутской области стал следствием волокиты и искажения данных

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Проверки прокуратурой причин пожаров в Сибири выявили факты волокиты и несвоевременного реагирования на возникающие очаги пожаров. Кроме того, прокуроры выявили факты искажения данных о площадях и ликвидации пожаров. Об этом сообщил журналистам старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Роман Федосов.

"В нарушение статьи 51 Лесного кодекса РФ в ряде регионов уполномоченными органами государственной власти должным образом не организовывались мероприятия по локализации и ликвидации лесных пожаров. Например, в Иркутской области вследствие волокиты должностными лицами областного министерства лесного комплекса не приняты меры к привлечению необходимого количества сил и средств для тушения природных пожаров, в результате чего их площадь пожара увеличивалась в разы, создавая угрозу безопасности для жителей населенного пункта", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, "в Иркутской области прокурорами устанавливались факты ненадлежащего осуществления областным министерством лесного комплекса мер по охране лесов от пожаров, а также отражения недостоверных сведений о площади возгорания, расстоянии до населенных пунктов, искажения данных о времени ликвидации пожаров". В других регионах проверки еще идут.