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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Жителей Ачинска готовят к эвакуации после ЧП в воинской части

Глава города сообщил, что сигнал об эвакуации должны дать военные

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Всех жителей 100-тысячного города Ачинск в Красноярском крае готовят к эвакуации после ЧП в воинской части, где в понедельник произошел взрывов боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил мэр Ачинска Илай Ахметов.

"Мы объявили, чтобы ачинцы готовились к эвакуации. По сигналу будет происходить эвакуация, так как предпосылки не очень хорошие", - сказал он.

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Ахметов добавил, что сигнал об эвакуации должны дать военные. "Это (дать сигнал эвакуации - прим. ТАСС) должны военные сказать. <...> Это стотысячный город, весь город", - уточнил он.

Мэр добавил, что осколки снарядов пока не долетают до Ачинска.

Ачинск - третий по численности населения город Красноярского края. В нем проживает более 100 тыс. человек.

Каменка - деревня в Ачинском районе с населением около 1,2 тыс. человек.

О ЧП

Около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав был эвакуирован. Также эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от эпицентра ЧП. Всего, по данным МЧС, эвакуированы могут быть жители четырех поселений.

По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Молния
Источник: один человек погиб в результате взрывов в воинской части в Красноярском крае
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