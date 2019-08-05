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Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей под Орлом

Среди пострадавших двое несовершеннолетних

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения ВАЗ и Suzuki Grand Vitara на трассе Орел - Тамбов. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

"Утром 5 августа на седьмом километре трассы Орел - Тамбов столкнулись ВАЗ и Suzuki Grand Vitara. В результате пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, 26-летний водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой под управлением 37-летнего мужчины. Оба водителя, а также 26-летний мужчина и 15-летняя девушка госпитализированы, уточнили в пресс-службе орловского УГИБДД. 16-летний подросток, 22-летний и 20-летний молодые люди отпущены на амбулаторное лечение после осмотра медиками.

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