Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей под Орлом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения ВАЗ и Suzuki Grand Vitara на трассе Орел - Тамбов. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

"Утром 5 августа на седьмом километре трассы Орел - Тамбов столкнулись ВАЗ и Suzuki Grand Vitara. В результате пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, 26-летний водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой под управлением 37-летнего мужчины. Оба водителя, а также 26-летний мужчина и 15-летняя девушка госпитализированы, уточнили в пресс-службе орловского УГИБДД. 16-летний подросток, 22-летний и 20-летний молодые люди отпущены на амбулаторное лечение после осмотра медиками.