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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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Источник: один человек погиб в результате взрывов в воинской части в Красноярском крае

Собеседник агентства уточнил, что это военнослужащий
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© Денис Тараканов/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.

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Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Погиб один человек, это военнослужащий", - сказал собеседник агентства.

В понедельник около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. 

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РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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