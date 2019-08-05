Источник: один человек погиб в результате взрывов в воинской части в Красноярском крае

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Погиб один человек, это военнослужащий", - сказал собеседник агентства.

В понедельник около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.