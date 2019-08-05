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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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Источник в Минобороны опроверг гибель военного при пожаре на складе в Красноярском крае

Ранее в экстренных службах сообщили об одном погибшем

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Источник в Минобороны РФ назвал недостоверной информацию о гибели военнослужащего при пожаре на складе в Красноярском крае.

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"Ни одного погибшего военнослужащего нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС об одном погибшем.

Около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Красноярском крае, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

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РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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По данным источника, в результате ЧП погиб один человек
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