Источник в Минобороны опроверг гибель военного при пожаре на складе в Красноярском крае

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Источник в Минобороны РФ назвал недостоверной информацию о гибели военнослужащего при пожаре на складе в Красноярском крае.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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"Ни одного погибшего военнослужащего нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС об одном погибшем.

Около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Красноярском крае, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.