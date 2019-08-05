Четыре сотрудника скорой помощи пострадали в ДТП в Перми

ПЕРМЬ, 5 августа. /ТАСС/. Авария с участием машины скорой помощи произошла в Мотовилихинском районе Перми, пострадали четыре человека, их доставили в больницу, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"Сегодня вечером на улице Лебедева со стороны улицы Розалии Землячки двигался автомобиль скорой медицинской помощи с проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Братьев Вагановых водитель скорой помощи, проезжая на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Nissan. По предварительной информации, пострадали водитель скорой помощи, медбрат, врач-реаниматолог и медсестра, с травмой головы все они доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.

После столкновения с автомобилем Nissan машина скорой помощи опрокинулась и наехала на стоящий на улице Лебедева автомобиль Mitsubishi. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.