На выезде из Ачинска образовалась пробка из-за экстренной эвакуации жителей

ТАСС, 5 августа. Жители Ачинска в Красноярском крае из-за взрывов боеприпасов на территории военной части, находящейся в 10 км от города, экстренно покидают город. На трассе в сторону Красноярска из-за большого количества машин затруднено движение, сообщают ТАСС журналисты местных СМИ и очевидцы.

"Оцепление все ближе и ближе к Ачинску, ачинцы уже сами начинают эвакуироваться самостоятельно. Я стою в пробке. Ачинск - 100-тысячный город, он не знает, что такое пробки. Я стою на месте уже 15 минут, никуда не еду, а мне надо проехать, условно, 150 м. Трасса на Красноярск, говорят, забита, то есть ачинцы потоком идут и идут, потому что склады не переставая взрываются", - сказала ТАСС главный редактор телеканала "ОСА" Наталья Сусанина.

Деревня Каменка, находящаяся рядом с военной частью, полностью оцеплена, у въезда в населенный пункт стоят автобусы и машины скорой помощи. "Туда никто не может проехать, туда даже стоят автобусы на расстоянии, наверное, километров 10, потому что их дальше не пускают уже. Кареты скорой помощи стоят, автобусы для эвакуации - все готово. В городе развернут штаб, вылетел на место губернатор Александр Усс", - сообщил ТАСС очевидец, главный редактор газеты "Город А" Евгений Кондрашов.

По его словам, жители Ачинска сначала приняли звук взрывов за начало грозы. "Сначала раздался просто дикий взрыв. У нас тут была жара большая, мы думали, что это гроза. Потом следом другие взрывы раздались, мы поехали туда на место, когда мы подъехали - съезд в деревню уже был оцеплен, туда никого не пускали, только выпускали из него. Люди шли пешком, шли пешком солдаты", - пояснил собеседник агентства.

Другой очевидец - служащий военной части, на территории которой произошло ЧП, рассказал ТАСС, что деревня полностью оцеплена. По его оценкам, взрывы снарядов будут продолжаться еще не менее 12 часов.

Реакция в социальных сетях

В социальных сетях Жители Ачинска сообщают о мощных взрывах, от которых сотрясаются стены. "Я живу в 3-м микрорайоне, очень сильно отдает, что аж все трясется. Страшно, если честно, очень… Боюсь, как бы до нас не дошло", - пишет в группе "Подслушано в Ачинске" соцсети "ВКонтакте" Ульяна Щетникова.

Сообщается и об оживлении на улице, так как многие стараются как можно скорее покинуть город. "Все люди стараются ехать от стороны взрыва. Покидайте дома, берите с собой документы и деньги! На улице много людей и машин: сирены, полиция, скорая. Все куда-то звонят, много разных слухов. Страшно", - сообщается в посте в этой же группе.

О ЧП

Около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы. Личный состав склада был эвакуирован. Также эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от эпицентра ЧП. Всего, по данным МЧС, эвакуированы могут быть жители четырех поселений. По последним данным, в результате инцидента погиб один военнослужащий, есть пострадавшие.