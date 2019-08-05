Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-сенатора Арашукова и его отца

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым в создании организованного преступного сообщества и хищении газа.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

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Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалобу защитников обвиняемых Мосгорсуд оставил без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее Басманный суд Москвы продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 30 сентября.

До той же даты суд продлил срок ареста еще пятерым фигурантам дела: Руслану Арашукову, Гудеру Хашукаеву, Игорю Травинову, Николаю Романову, Алану Кятову.