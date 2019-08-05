Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-сенатора Арашукова и его отца

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым в создании организованного преступного сообщества и хищении газа.
Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Жалобу защитников обвиняемых Мосгорсуд оставил без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Ранее Басманный суд Москвы продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 30 сентября.
До той же даты суд продлил срок ареста еще пятерым фигурантам дела: Руслану Арашукову, Гудеру Хашукаеву, Игорю Травинову, Николаю Романову, Алану Кятову.