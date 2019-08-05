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В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита

Из помещения самостоятельно эвакуировались 29 человек

ТАСС, 5 августа. Бетонная плита обрушилась в челябинском магазине, из здания эвакуировались 29 человек, пострадавших нет, говорится в сообщении, размещенном в официальной группе ГУ МЧС по Челябинской области в социальной сети "ВКонтакте".

"В 17:01 мск поступило сообщение об обрушении бетонной плиты перекрытия в магазине в Челябинске. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Всего из помещения самостоятельно эвакуировались 29 человек", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что площадь обрушения составила 20 кв. м, на месте работают сотрудники челябинского пожарно-спасательного гарнизона, на место следует служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.

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