Красноярские власти не исключили увеличения площади пожара на складе с боеприпасами

ТАСС, 5 августа. Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил, что площадь возгорания в зоне склада с боеприпасами в Ачинске, где произошел взрыв, может увеличиться. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор региона Александр Усс.

"Мы этого не исключаем", - сказал губернатор, отвечая на вопрос о возможности распространения огня. "Радиус опасной зоны до конца еще не определен. Это будет зависеть от того, какие боеприпасы могут взрываться. Сегодня этот склад, так скажем, горит еще очень локально. И поэтому, в зависимости от распространения огня, возможно изменение зоны поражения", - добавил он.

По словам губернатора, из зоны, куда могут разлететься при взрывах осколки боеприпасов, предполагается вывезти около 6 тыс. человек.

"По нашим оценкам, должно быть эвакуировано порядка 6 тыс. человек, по большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится", - сказал он.

Усс пояснил, что в местах предполагаемого пребывания эвакуированных готовятся условия для их размещения, подвозятся продукты питания. По словам губернатора, врачи Красноярска готовы при необходимости выехать на место ЧП, чтобы помочь своим ачинским коллегам.

"Ачинск - это большой город с необходимым набором медицинского персонала и медикаментов. Кроме того, у нас мобилизованы медицинские силы города Красноярска, и при необходимости они могут быть вывезены сюда", - заверил Усс.