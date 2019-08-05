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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Воздушное пространство над военной частью в Ачинске закрыли

Авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти закрытую зону
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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Воздушное пространство над военной частью в Ачинском районе, где на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, закрыли на всех эшелонах в радиусе 30 км. Об этом сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОРВД).

"В настоящее время воздушное пространство закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 км от военной части, на территории которой произошел взрыв боеприпасов. Министерство обороны проводит разведку ситуации. По ее итогам зона ограничений в части организации воздушного движения в случае необходимости может быть расширена", - сообщили в госкорпорации.

Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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