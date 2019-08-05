Следователи проводят проверку по факту взрывов в воинской части в Красноярском крае

ТАСС 5 августа. Военные следователи проводят проверку по факту взрывов на территории воинской части в селе Каменка Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС в военно-следственном управлении по Центральному военному округу.

"Проверку мы начали. Там взрывы продолжаются, поэтому следственная группа ждет", - сказал собеседник агентства.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло восьми человек, четверо из них военные, еще четверо - гражданские лица. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем в результате ЧП, однако эту информацию в Минобороны опровергли.