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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Мосгорсуд оставил в СИЗО двух фигурантов дела Калви

Партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина обвиняют в мошенничестве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление ареста до середины октября партнеру фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину, обвиняемым в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановление Басманного районного суда Москвы в отношении обвиняемых Зюзина и Абгаряна оставлено без изменений", - сказал представитель суда.

10 июля Басманный суд Москвы продлил до 13 октября арест партнеру фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину. До этой же даты домашний арест продлен основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву, признавшему вину, а также до 13 октября продлен срок содержания под стражей гендиректору компании "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову и директору финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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