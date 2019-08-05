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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Огонь уничтожил пожарную технику, находившуюся на территории воинской части под Ачинском

По данным медиков, при взрывах пострадали восемь человек

ТАСС, 5 августа. /ТАСС/. Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края уничтожил находившуюся на территории воинской части пожарную технику. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

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"По уточненной информации, в результате пожара, который произошел на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в населенном пункте Каменка Ачинского района Красноярского края, огнем уничтожена техника ведомственной пожарной части", - говорится в сообщении.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло восьми человек - четверо из них военные, еще четверо - гражданские лица. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем военнослужащем в результате ЧП, однако эту информацию опроверг источник в Минобороны.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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