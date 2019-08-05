Власти рассматривают варианты эвакуации больниц Ачинского района из-за взрывов боеприпасов

ТАСС, 5 августа. Власти Красноярского края рассматривают возможность эвакуации медицинских учреждений Ачинского района, где произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Сейчас принимаются меры по сложному вопросу эвакуации из медицинских учреждений, которые могут попасть в зону поражения боеприпасов, а также дополнительные меры по обеспечению системы электроснабжения", - сказал он.

Губернатор отметил, что на данный момент ситуация "находится в тяжелой, критической фазе, но она координируется штабом, который здесь [в Ачинске]". "В работе его принимают [участие] руководители силовых структур, ряда предприятий жизненно важным для Ачинска, а также представители МЧС, правоохранительных органов, медицинских учреждений и всех необходимых служб", - пояснил Усс.