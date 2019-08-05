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В Боливии перевозивший врачей автобус упал с обрыва

В результате погибли не менее 14 человек

ТАСС, 5 августа. Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло в департаменте Ла-Пас в западной части Боливии. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Agencia Boliviana de Informacion.

По его данным, еще 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда автобус направлялся из города Ла-Пас в муниципалитет Аполо. По неустановленной пока причине в районе населенного пункта Чарасани водитель не справился с управлением, транспортное средство упало с 200-метрового обрыва.

В момент ДТП автобус перевозил группу врачей, которые собирались участвовать в кампании по оказанию медицинской помощи жителям нескольких индейских деревень. Все пострадавшие доставлены в больницы.

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