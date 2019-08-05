Четыре города Красноярского края готовы принять эвакуированных из Ачинска

ТАСС, 5 августа. Ботогол, Красноярск, Ачинск и Назарово готовы принять людей, эвакуированных с зоны ЧП в Красноярском крае, где произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Общее количество жителей, которые фактически сейчас уже в полном составе эвакуированы, составляет порядка 6 тыс. человек, определены места их пребывания, сопровождение, транспорт, и мы готовимся к приему их в близлежащих населенных пунктах, главным из которых является город Назарово. Кроме этого, несколько минут назад мы приняли решение об эвакуации [части] города Ачинска, улицы которого могут находиться в зоне поражения. Также в районе железнодорожного вокзала будет находиться железнодорожный транспорт для того, чтобы обеспечить эвакуацию в сторону Красноярска, который также готовится к приему жителей Ачинска и близлежащих территорий", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в ЕДДС Ботогола, в городе развернут пункт временного размещения в здании Детско-юношеской спортивной школы. Эвакуированные на своих машинах уже прибывают туда. ПВР сможет принять около 100 человек. Боготол находится в 70 км от Ачинска, в нем проживают около 20 тыс. человек. Кроме того, шесть ПВР развернуты в детских садах Ачинска, три в школах и один в техникуме нефти и газа.

В управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края отметили, что ситуация находится под контролем.

"[Губернатор Красноярского края] Александр Усс провел заседание оперативного штаба по координации действий спецслужб и властей Ачинска и Ачинского района в связи с пожаром в воинской части, расквартированной в 5 км от поселка Каменка. Ситуация находится под контролем. Просьба к жителям Ачинска соблюдать спокойствие", - говорится в сообщении.