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Турист из Москвы и местный житель утонули в Гагре во время шторма

Как сообщили в МЧС Абхазии, россиянина из моря извлекли живым, он умер в больнице

СУХУМ, 5 августа. /ТАСС/. Один турист из Москвы и местный житель утонули в понедельник во время шторма в Гагре. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.

"В понедельник в результате четырехбалльного шторма в Гагре в море погибли два человека - турист из Москвы и житель города Очамчыра. Москвича из моря извлекли живым, но он скончался в больнице, тело местного жителя еще не обнаружили, спасатели ведут поиск", - сказал Ломия.

По его словам, высота волн достигала более 3 м, что усложняло поиски, в связи с чем в воздух был поднят вертолет МЧС.

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