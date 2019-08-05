МЧС открыло горячую линию в связи с пожаром на складе боеприпасов в Ачинске

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Горячая линия была открыта в связи с пожаром на складе боеприпасов в Красноярском крае и эвакуации ближайших населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"На базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю открыт телефон горячей линии: +7 (391) 275-16-41. По указанному номеру можно уточнить информацию о местах расположения пунктов временного размещения, а также получить помощь психологов МЧС России", - сказал представитель ведомства.

Администрация района также открыла круглосуточную горячую линию. Она доступна по телефону +7(39151) 5-40-43. "Мы оперативно отрабатываем через глав сельсоветов и общественников, которые работают у нас на местах. Вопросы предоставления автобусов, помощи - все решаем, автобусы предоставляет администрация. Мы будем работать всю ночь, эвакуация будет проводиться всю ночь", - сказала сотрудник горячей линии.

Она уточнила, что эвакуируют в настоящее время жителей в пункты временного размещения в четырех населенных пунктах, в числе которых Тарутино и Ястребово. Помощь в эвакуации жителям Ачинского района оказывают также старосты деревень.

В пресс-службе МЧС РФ также сообщили об эвакуации почти 2,6 тыс. человек.

"Проведена эвакуация 2597 человек из близлежащих населенных пунктов. Организованы пункты временного размещения на базе детских садов и среднеобразовательных школ поселка Солнечный и Мазуль", - сказали в министерстве.

В свою очередь в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ ТАСС сообщили, что сейчас эвакуируются населенные пункты Каменка, Заворка, Малый Улуй и Ключи. Пункты временного размещения открыты в школах соседних деревень. Населению будет оказываться психологическая помощь.

В новость внесены изменения (22:08 мск) - уточняется количество эвакуированных.