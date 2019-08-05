Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mirror.
.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl— Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019
По данным издания, пассажиры рейса BA422, следовавшего из аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов. На опубликованных фотографиях видно, как люди выбирались из задымленного салона лайнера, который в аэропорту встретили несколько пожарных машин.
О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.