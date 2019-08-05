Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть. Мальчика доставили в больницу с различными травмами и, по предварительной информации, находится в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Вечером 5 августа на автодороге Волгоград - Астрахань 45-летний водитель автомобиля УАЗ (карета скорой медицинской помощи) совершил наезд на 8-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Предварительно установлено, что ребенок следовал на маршрутном такси из Астрахани в село Сасыколи вместе со своей бабушкой. Он первым покинул салон микроавтобуса и выбежал на дорогу из-за стоявшего транспортного средства", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра со смещением. Ребенок в бессознательном состоянии на реанимобиле был доставлен в больницу. "Предварительно, мальчик находится в тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.