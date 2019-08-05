Пострадавшего при взрывах в Красноярском крае пожарного госпитализировали

ТАСС, 5 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Пожарного, который стал девятым пострадавшим при взрывах на складе боеприпасов в Красноярском крае, госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Ачинской центральной районной больницы.

"Пожарного госпитализировали, пострадавших - девять человек", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в больнице сообщили, что мужчина поступил в приемный покой, его состояние медики оценили как среднетяжелое. Он получил травму от взрывной волны. Состояние остальных пострадавших собеседник агентства назвал стабильным. По информации медиков, среди восьми пострадавших, о которых сообщалось ранее, четверо военнослужащих: двое из них госпитализированы, двое получили амбулаторную помощь.