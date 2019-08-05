{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Пострадавшего при взрывах в Красноярском крае пожарного госпитализировали

Врачи его состояние оценили как среднетяжелое
На эту тему
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

ТАСС, 5 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Пожарного, который стал девятым пострадавшим при взрывах на складе боеприпасов в Красноярском крае, госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Ачинской центральной районной больницы.

"Пожарного госпитализировали, пострадавших - девять человек", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в больнице сообщили, что мужчина поступил в приемный покой, его состояние медики оценили как среднетяжелое. Он получил травму от взрывной волны. Состояние остальных пострадавших собеседник агентства назвал стабильным. По информации медиков, среди восьми пострадавших, о которых сообщалось ранее, четверо военнослужащих: двое из них госпитализированы, двое получили амбулаторную помощь.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
El Pais: прокуратура Испании просит вызвать Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Прокуратура по делам о коррупции считает, что бизнесмен совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения технологической компании
Читать полностью