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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Источник: пожарные смогут начать тушение красноярского склада после прекращения взрывов

Собеседник агентства сообщил, что взрывы продолжаются уже девять часов

ТАСС, 5 августа. Пожарные расчеты смогут начать тушение артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края только после прекращения взрывов боеприпасов.

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Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах региона.

"Пока продолжаются взрывы, расчеты не могут подойти близко к складу и начать тушение", - сказал собеседник агентства и уточнил, что по этой же причине невозможно задействовать авиацию.

По словам собеседника агентства, взрывы продолжаются уже девять часов. "Сейчас стали реже детонировать боеприпасы - один в 20-30 минут", - пояснил источник.

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РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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