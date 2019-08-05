Источник: пожарные смогут начать тушение красноярского склада после прекращения взрывов

ТАСС, 5 августа. Пожарные расчеты смогут начать тушение артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края только после прекращения взрывов боеприпасов.

Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах региона.

"Пока продолжаются взрывы, расчеты не могут подойти близко к складу и начать тушение", - сказал собеседник агентства и уточнил, что по этой же причине невозможно задействовать авиацию.

По словам собеседника агентства, взрывы продолжаются уже девять часов. "Сейчас стали реже детонировать боеприпасы - один в 20-30 минут", - пояснил источник.