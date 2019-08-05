Из Москвы вылетели самолеты с роботами для ликвидации последствий пожара в Ачинске

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Авиация с двумя робототехническими комплексами вылетела в Красноярский край для ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Авиация, которая будет осуществлять доставку двух робототехнических комплексов, вылетела в Красноярский край", - рассказал представитель пресс-службы.

В краевом ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что авиация с двумя робототехническими комплексами прибудет на место ЧП во вторник "ориентировочно в 6 утра".

"Приводится в готовность авиация министерства обороны, которая будет осуществлять доставку двух робототехнических комплексов. Ориентировочно это будет где-то в 6 часов по московскому времени," - сказали собеседник агентства.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло девяти человек - четверо из них военные, еще пятеро - гражданские лица.

В новость внесены изменения (23:38 мск) - добавлен комментарий представителя краевого ГУ МЧС РФ.