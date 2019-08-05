Опознан погибший во время купания во время шторма в Абхазии житель Москвы

СУХУМ, 6 августа. /ТАСС/. Установлена личность погибшего во время купания в шторм в Гагре россиянина, им оказался житель Москвы, 1984 года рождения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Погибший во время купания во время четырехбалльного шторма в море в Гагре россиянин оказался жителем Москвы, 1984 года рождения. Его тело пока находится в морге", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что в понедельник примерно в 16:30 мск сотрудники МЧС во время поиска утонувшего утром местного жителя обнаружили и вытащили из воды туриста из Москвы. Он был доставлен в городскую больницу, однако позже скончался. Тело 19-летнего местного жителя до сих пор не найдено.