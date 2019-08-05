Двумя электропоездами в Красноярск отправлено 1,4 тыс. жителей Ачинска

ТАСС, 6 августа. Два электропоезда с 1,4 тыс. жителей города Ачинск Красноярского края, рядом с которым произошли взрывы на складе боеприпасов в военной части, отправлены в 22:00 мск (03:00 по местному времени) в столицу региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Красноярского края.

"1400 человек двумя электропоездами эвакуировано в Красноярск", - сообщила собеседница агентства.

Сотрудники администрации Ачинска проследили за ходом эвакуации на железнодорожном вокзале. "Видим, что идет планомерная эвакуация. Побывали на железнодорожном вокзале, встретились с людьми. Несмотря на напряженную обстановку, вся необходимая работа организована. Губернатор на месте дал команду в режиме онлайн информировать граждан о движении поездов. По состоянию на 03:00 местного времени (22:00 мск) два состава электропоездов выехали в сторону Красноярска", - приводятся в сообщении на официальной странице города в социальной сети "ВКонтакте" слова мэра Ачинска Илая Ахметова.

В пресс-службе администрации Ачинска при этом отметили, что некоторые жители отказываются покидать свои дома.

"Столкнулись с такой проблемой, что люди отказываются эвакуироваться. Говорят, что не желают покидать жилье, остаются. С ними тоже проводится разъяснительная работа, здесь включена полиция", - сказала собеседница агентства.

Она при этом отметила, что массового отказа от эвакуации нет.

Размещение людей

Власти Красноярского края развернули 26 пунктов временного размещения для эвакуированных жителей.

"В Ачинске развернуто 10 пунктов временного размещения (ПВР) на 4 тыс. человек, в [городе] Назарове развернуто 11 ПВР. Плюс дополнительно [развернуты] ПВР в селе Малиновка, Тарутино, Лапшиха, и поселках Ястребково, Причулымский", - сказала собеседница.

Она добавила, что также проводится эвакуация жителей в город Красноярск.

В новость были внесены изменения (00:24 мск) - добавлена информация о пунктах временного размещения.