Во Флориде арестовали мужчину за угрозу устроить стрельбу в магазине Walmart

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Власти штата Флорида арестовали мужчину, который угрожал применить огнестрельное оружие в магазине Walmart в городе Гибсонтон после трагедий в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо). Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter шериф округа Хиллсборо (штат Флорида) Чад Кронистер.

"Мы арестовали Уэйна Ли Паджетта через несколько часов в воскресенье после того, как он выступил с ложными угрозами в отношении Walmart в Гибсонтоне. Мужчине предъявлены обвинения в ложном заявлении о применении огнестрельного оружия насильственным путем", - уточнил шериф.

"Преступники, стремящиеся заставить нас бояться делать покупки, ходить в кино, на работу или в школу, являются никем иным, как террористами. Такого рода поведение нетерпимо", - отметил Кронистер. По его словам, 31-летний Паджетт ранее никогда не задерживался полицией, при обыске у него дома не было обнаружено оружия. Мать обвиняемого работает в том же магазине, где он угрожал устроить стрельбу.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).