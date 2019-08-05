Двое пострадавших при взрывах в Ачинске военных отправлены в Красноярск

ТАСС, 6 августа. Санавиация эвакуировала в больницу в Красноярске двух военнослужащих, пострадавших после взрывов на складе с боеприпасами в Ачинске.

Об этом сообщили ТАСС в Ачинской центральной районной больнице.

"Всего [в Ачинскую больницу] обратились 10 человек. Трое из них были госпитализированы, остальным оказана помощь и рекомендовано амбулаторное лечение. Из госпитализированных двое - военнослужащие, пострадавшие при взрывах. Они отправлены санавиацией в больницу в Красноярск", - сообщили в больнице.