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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Двое пострадавших при взрывах в Ачинске военных отправлены в Красноярск

Доставку военнослужащих осуществляет санитарная авиация

ТАСС, 6 августа. Санавиация эвакуировала в больницу в Красноярске двух военнослужащих, пострадавших после взрывов на складе с боеприпасами в Ачинске.

Об этом сообщили ТАСС в Ачинской центральной районной больнице.

"Всего [в Ачинскую больницу] обратились 10 человек. Трое из них были госпитализированы, остальным оказана помощь и рекомендовано амбулаторное лечение. Из госпитализированных двое - военнослужащие, пострадавшие при взрывах. Они отправлены санавиацией в больницу в Красноярск", - сообщили в больнице.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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