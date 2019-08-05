В Японии более 150 авиарейсов отменили из-за тайфуна "Франциско"

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Японские авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов из-за тайфуна "Франциско", который во вторник обрушился на юго-западную часть страны. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что к настоящему времени было отменено порядка 160 внутренних авиарейсов, связывающих юго-западный остров Кюсю с остальными регионами страны. Непогода также вызвала перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе страны. Свыше 15 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации - местные власти предупреждают людей об угрозе оползней в связи с мощными ливневыми дождями.

Тайфун "Франциско" в настоящее время движется со стороны Тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что к вечеру вторник он покинет территорию Японии.