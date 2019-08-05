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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Обновлено 

В Красноярск прибыл первый электропоезд с эвакуированными после взрыва боеприпасов

Вторая электричка прибудет в 03:20 мск

ТАСС, 6 августа. Первый электропоезд из Ачинска с эвакуированным после взрыва боеприпасов на складе прибыл в Красноярск.

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Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ачинска.

"Одна электричка дошла, одна на подходе", - сказали в ЕДДС.

Вторая электричка из Ачинска ожидается в Красноярске в 07:20 (03:20 мск) утра. На вокзале эвакуированных будут встречать автобусы, которые доставят их к местам временного размещения.

В ЕДДС добавили, что пока информации о продолжении взрывов на складе нет, однако хлопков уже не слышно.

В региональном управлении МЧС отметили, что эвакуированных разместят в общежитиях техникумов.

"Почти 300 человек прибыли железнодорожным транспортом со станции "Ачинск". Все они будут размещены в пунктах временного размещения - в общежитиях Красноярского автотранспортного и аграрного техникумов", - отметили в областном главке.

Там уточнили, что на железнодорожном вокзале краевого центра первую волну людей, эвакуируемых с места ЧС встречали сотрудники МЧС, которые давали гражданам необходимую информацию и сопровождали их до автобусов.

В новость были внесены изменения (02:33 мск) - добавлен комментарий регионального управления МЧС. 

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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