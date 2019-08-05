На Камчатке изъято 28 тонн браконьерской продукции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 28 тонн браконьерской рыбопродукции на территории родовой общины коренного малочисленного народа севера на Камчатке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Северо-Восточного территориального управления (СВТУ) Росрыболовства, о какой конкретно общине идет речь, не уточняется.

"Более 28 тонн браконьерской рыбной продукции изъято на рыбоперерабатывающем заводе в Усть-Камчатском районе. Продукция обнаружена в ходе совместных мероприятий сотрудников Росрыболовства, погрануправления, УФСБ, полиции, прокуратуры, Росгвардии и Россельхознадзора в рамках операции "Путина-2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мороженная рыба лососевых видов, упакованная в крафтмешки без соответствующей маркировки, была обнаружена в рефрижераторных контейнерах на территории родовой общины. Продукция изъята и отправлена на ответственное хранение, проводится проверка.

Всего с начала года инспекторами СВТУ Росрыболовства совместно с другими ведомствами проведено почти три тысячи рейдовых мероприятий. У нарушителей изъято 197 орудий лова, 21 транспортное средство, более 38 тонн водных биоресурсов и 1,1 тонны красной икры.

Операция "Путина" проводится на Камчатке с мая по октябрь для пресечения браконьерства лососей в период их хода на нерест. На дорогах полуострова выставляются посты, проводятся рейды на водоемах и территориях промысла.