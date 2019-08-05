Власти Ачинска призвали жителей не трогать опасные предметы, оставшиеся после взрывов

ТАСС, 6 августа. Администрация города Ачинска призвала местных жителей не прикасаться к опасным предметам в черте города после взрыва на складе боеприпасов.

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Об этом говорится в сообщении администрации города.

"Обращаемся ко всем ачинцам, которые обнаружили какие-либо опасные предметы в черте города Ачинска. [Просьба] не прикасаться к ним, не проводить каких-либо самостоятельных действий и незамедлительно сообщать о них по указанным телефонам [горячей линии]", - говорится в сообщении.

Для информирования и оказания помощи также были открыты дополнительные круглосуточные телефоны горячей линии: 8 (39151) 6-13-13, 8 (39151) 6-13-14, 8 (39151) 6-13-28, 8 (39151) 6-13-48, 8 (39151) 6-13-66, 8 (39151) 6-13-59.