Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском прекратились

ТАСС, 6 августа. Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города Ачинска.

"Часа два назад еще слышны были взрывы, сейчас уже нет. <...> Взрывы прекратились", - сказал собеседник агентства.

Возгорание на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским снарядам, которое привело ко взрывам, произошло 5 августа. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

В радиусе 20 км была объявлена эвакуация, а на территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС.