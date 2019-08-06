{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском прекратились

В администрации Ачинска отметили, что два часа назад взрывы еще были слышны
Описание
© Снимок с видео/Телеканал ОСА/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились.

На эту тему
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города Ачинска.

"Часа два назад еще слышны были взрывы, сейчас уже нет. <...> Взрывы прекратились", - сказал собеседник агентства.

Возгорание на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским снарядам, которое привело ко взрывам, произошло 5 августа. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек. 

В радиусе 20 км была объявлена эвакуация, а на территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС. 

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области из всех ранее подтопленных жилых домов ушла вода
При этом подтопленными остаются 38 приусадебных участков
Читать полностью