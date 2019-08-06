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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Замминистра обороны Булгаков прибыл к месту ликвидации возгорания склада

Вместе с ним на место инцидента также прибыла группа специалистов штаба материально-технического обеспечения

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения прибыл к месту ликвидации возгорания хранилища пороховых зарядов в Ачинском районе Красноярского края.

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Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Замглавы военного ведомства прибыл к месту пожара", - сказали в Минобороны.

Под руководством генерала Булгакова оперативная группа проводит оценку обстановки. "Организовано взаимодействие с МЧС, органами федеральной и муниципальной власти для принятия решения о применении необходимых сил и средств для локализации и тушения возгорания, а также ликвидации его последствий," - отметил Дмитрий Булгаков.

Теги
РоссияБулгаков, Дмитрий ВитальевичКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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