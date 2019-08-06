Замминистра обороны Булгаков прибыл к месту ликвидации возгорания склада

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения прибыл к месту ликвидации возгорания хранилища пороховых зарядов в Ачинском районе Красноярского края.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Замглавы военного ведомства прибыл к месту пожара", - сказали в Минобороны.

Под руководством генерала Булгакова оперативная группа проводит оценку обстановки. "Организовано взаимодействие с МЧС, органами федеральной и муниципальной власти для принятия решения о применении необходимых сил и средств для локализации и тушения возгорания, а также ликвидации его последствий," - отметил Дмитрий Булгаков.