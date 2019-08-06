Площадь природных пожаров в Якутии сократилась за сутки до 916 тыс. га

ЯКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров в Якутии сократилась за сутки с 920 тыс. га до 916 тыс. га, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В связи с прошедшими осадками лесопожарная обстановка на территории Якутии постепенно стабилизируется, но продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 125 природных пожаров на общей площади 916 431 га", - сказано в сообщении.

На территории региона создана группировка авиации МЧС России из двух самолетов Бе-200 и двух вертолетов Ми-8. За сутки они сбросили на горящие леса Якутии почти 240 тонн воды.

По данным МЧС, в зоне задымления из-за пожаров находятся 38 населенных пунктов в 12 районах Якутии. Утром во вторник небольшое задымление наблюдается в Якутске.

Ситуация остается сложной в Верхоянском районе на севере Якутии, где третий месяц стоит сухая и ветреная погода. В районе горит около 325 тыс. га леса. "Задымленность немного спала из-за изменения направления ветра. Работаем на опережение - проводим встречные отжиги, прокладываем минерализованные полосы. Паники среди населения нет: о текущей обстановке информируем через громкоговорители, соцсети и СМИ", - рассказал ТАСС глава района Гаврил Чириков.