Около 2,7 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Ачинске

ТАСС, 6 августа. Около 2,7 тыс. человек, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов на арсенале возле города Ачинск в Красноярском крае, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) на территории города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местной администрации во вторник.

"На 07:00 местного времени (03:00 мск) [в ПВР] было 2694 человек", - сказали в пресс-службе.

Депутат регионального заксобрания Павел Ростовцев рассказал журналистам, что ситуация в ПВР стабильная, "хотя, конечно, [у людей] много вопросов - когда все закончится, почему [произошло], когда можно будет вернуться домой, надо ли идти на работу". "Сейчас [людей] начнут кормить - например, рисовой кашей. <...> Мы призываем сохранять спокойствие, внешне ситуация утихает", - добавил он.