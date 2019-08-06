Сотрудники МЧС обследуют эвакуированные села в районе взрыва военного склада в Ачинске

ТАСС, 6 августа. Специалисты ГУ МЧС по Красноярскому краю и сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России по поручению губернатора региона обследуют эвакуированные из-за взрыва на складе боеприпасов в Ачинске населенные пункты.

Они будут искать и эвакуировать в пункты временного размещения жителей пострадавших сел, а также окажут людям психологическую помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил Главному управлению МЧС России по Красноярскому краю направить к месту чрезвычайной ситуации оперативную группу Главного управления, силы и средства КГКУ (краевое государственное казенное учреждение - прим. ТАСС) "Спасатель", Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Им предстоит организовать поиск и эвакуацию населения в пункты временного размещения. Кроме того, специалисты МЧС готовы оказывать пострадавшим психологическую помощь", - говорится в сообщении.