В Иркутской области горит более 650 тыс. га леса

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров увеличилась за сутки в Иркутской области почти на 37,4 тыс. га и во вторник составляет свыше 650 тыс. га, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Утром площадь пожаров составляла более 613 тыс. га.

"По состоянию на утро 6 августа в Иркутской области действуют 132 пожара на площади 650 тыс. 400 га, из них 15 пожаров локализованы на площади 13,5 тыс. По сравнению с предыдущими сутками количество пожаров увеличилось на семь, площадь действующих очагов природных пожаров увеличилась на 37 тыс. 370 га", - говорится в сообщении.

В Бодайбинском и Киренском районах зарегистрировано два пожара в трех километрах от поселка Светлый и села Никольск, но угрозы для них нет. В десятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют 12 пожаров. Очаги ликвидируются наземными силами лесоохраны, МЧС России, авиацией МЧС России и Министерства обороны.

Наращивание сил

За прошедшие сутки самолеты сбросили на кромку лесных пожаров более 600 тонн воды, ликвидировав при этом 5,4 тыс. метров линии огня и снизив интенсивность горения. Во вторник в составе авиационной группировки МЧС и Минобороны продолжают работу два самолета Бе-200, один Ил-76, шесть вертолетов. Для переброски пожарного десанта и мониторинга лесопожарной обстановки задействовано десять воздушных судов министерства лесного комплекса региона.

Как говорится во вторник в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, за прошедшие сутки группировка сил на тушении пожаров была увеличена более, чем на 100 человек. Сейчас ликвидацией очагов возгорания занимаются 992 человека, задействовано 165 единиц техники. Во вторник на самолетах Ил-76 сюда дополнительно прибывают 102 человека из Ханты-Мансийского автономного округа и Йошкар-Олы. Их отправят на пожары в Бодайбинский, Мамско-Чуйский и Катангский районы.

Ранее сообщалось, что авиация приступила к тушению лесных пожаров в Иркутской области 1 августа.