Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

ТАСС, 6 августа. Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области увеличилось до семи.

Об этом сообщили ТАСС в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы.

"Семерых погибших везут в Шатск. Двое пострадавших - один взрослый и один ребенок - доставлены в Сасовскую больницу", - сказали ТАСС в отделении.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов, ДТП произошло "около 05:00 мск в Сасовском районе <...> с участием микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Toyota Land Cruiser. По данным МВД, погибли шесть человек, пострадали - восемь.

Поташов также добавил, что микроавтобус выполнял частную перевозку людей.

"Это был не рейсовый автобус, информация уточняется", - сказал он.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, информация о ДТП на трассе М-5 поступила в 05:27 мск во вторник. На ликвидацию последствий ДТП выехал один пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В новость были внесены изменения (07:02 мск) - добавлена информация о маршруте микроавтобуса.