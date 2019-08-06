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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Глава Ачинска призвал жителей не ходить в зону риска

Илай Ахметов также предупредил о возможных провокациях

ТАСС, 6 августа. Мэр Ачинска Илай Ахметов на заседании оперативного штаба города призвал граждан не посещать опасную зону, а также предупредил о возможных провокациях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

"Режим ЧС в Ачинске сохраняется, горожанам не рекомендуются заходить за так называемую "Красную линию" - зону возможного риска. <...> Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны! <...> Сейчас возможны провокации различных наглецов, прошу незамедлительно в таких случаях сообщать в органы внутренних дел и вызывать на место полицию!", - цитирует пресс-служба Ахметова.

 

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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