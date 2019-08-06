{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оперативники ФСБ изъяли в Якутии золото на сумму около 15 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ЯКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Республике Саха (Якутия) изъяли природное золото стоимостью около 15 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на федеральной автомобильной дороге "Лена" в автомашине марки Toyota под управлением выходца из Республики Ингушетия 1972 года рождения обнаружено и изъято два свертка с содержанием металлического вещества желтого цвета", - говорится в сообщении.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является драгоценным металлом - шлиховым россыпным золотом стоимостью около 15 млн рублей.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов.

Теги
РоссияЯкутия
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Один человек числится пропавшим без вести после взрывов в Красноярском крае
Губернатор региона Александр Усс добавил, что пропавший без вести является гражданским
Читать полностью