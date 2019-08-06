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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Оценку ущерба от взрывов в Красноярском крае проведут в течение трех дней

Губернатор региона Александр Усс также добавил, что режим ограниченного пребывания в районе взрыва на ачинском складе сохранится до вечера

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Оценку ущерба от взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края проведут в течение трех дней, сообщил журналистам глава региона Александр Усс.

"Прошла одна ночь, поэтому доступ туда, в том числе и для оценки возможного ущерба, пока ограничен. В ближайшее время, буквально в течение трех дней, такая оценка произойдет", - сказал Усс.

Он также отметил, что режим ограниченного пребывания в районе взрыва будет сохранен до 20:00 по местному времени (16:00 мск).

"Режим ограниченного пребывания на этих территориях должен быть сохранен до 20:00. Сюда прибывают саперы. Мы рекомендуем всем жителям района и города Ачинска внимательно следить за ситуацией и при обнаружении подозрительных предметов сообщать по телефонам горячей линии", - сказал Усс. 

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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