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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Замминистра обороны Булгаков назвал предварительную причину пожара под Ачинском

По словам генерала армии, основная версия в настоящий момент - человеческий фактор

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Человеческий фактор считается предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Причина предварительная - это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", - сказал Булгаков.

Генерал армии добавил, что арсенал подлежит расформированию.

Ранее сообщалось, что детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. На территории Ачинского района введен режим ЧС.

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РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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