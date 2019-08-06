Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Рязанью находятся в очень тяжелом состоянии

РЯЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Все пострадавшие при аварии с семью погибшими микроавтобуса в Рязанской области доставлены в лечебные учреждения, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии, сообщила ТАСС представитель регионального Минздрава Ирина Кузминова.

"Семеро погибли, восемь пострадали. Двоих доставили в Сасовский межрайонный медицинский центр, в том числе девочка 13 лет, шестеро доставлены в Шацкую межрайонную больницу. Двое на искусственной вентиляции легких, очень тяжелые, двое тяжелых и двое - средней степени тяжести. Рассматривается возможность применения санавиации", - сказала она.

Ранее сообщалось, что около 05:00 мск в Сасовском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Toyota Land Cruiser. Семь человек погибли, восемь пострадали.