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ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
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Все погибшие в ДТП с микроавтобусом под Рязанью являются гражданами Таджикистана

В ГИБДД сообщили, что микроавтобус передвигался с российскими номерами и был зарегистрирован на частное лицо

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Погибшие в ДТП с участием микроавтобуса под Рязанью являются гражданами Таджикистана. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

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"По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана. Микроавтобус передвигался с российскими номерами, зарегистрирован на частное лицо", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время осмотра места происшествия сотрудниками ГИБДД был обнаружен паспорт водителя микроавтобуса - гражданина Таджикистана.

Во вторник утром на 405-м км автодороги М-5 "Урал" водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе ребенок, еще восемь пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают экипажи ДПС, которые устанавливают причины аварии.

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ТаджикистанРоссияДТП с микроавтобусом в Рязанской области
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