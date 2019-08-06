Более 16 тысяч человек покинули Ачинский район после пожара и взрывов

ТАСС, 6 августа. Более 16 тысяч жителей вывезены из населенных пунктов в Ачинском районе Красноярского края после взрывов и пожара на складе боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах региона.
"Из 10 населенных пунктов Ачинского района автобусами организованно были эвакуированы более 9,5 тыс. человек. Еще свыше 7 тыс. человек покинули опасную зону самостоятельно", - сказал собеседник агентства. Пунктами временного размещения воспользовались свыше 3,8 тыс. человек.
Администрация Красноярска подготовила до 10 тыс. мест для размещения прибывших из Ачинска. В настоящее время в Красноярск электропоездами уже прибыло 499 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации города.
"По состоянию на 05:00 (по местному времени, 01:00 мск) подготовлено до 10 000 мест для размещения прибывших [из Ачинска]. Это все учреждения спорта, культуры, здравоохранения, образования, включая краевые учреждения", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Красноярска Владислава Логинова. Отмечается, что если возникнет потребность, количество пунктов временного размещения в Красноярске будет увеличено.
По данным пресс-службы, в настоящее время в Красноярск из Ачинска электропоездами прибыло 499 человек. 226 из них, в том числе 61 ребенок, доставлены в два пункта временного размещения, которые располагаются в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства и Красноярском автотранспортном техникуме. Остальные прибывшие разместились самостоятельно у родственников и знакомых.
"Для доставки ачинцев к местам временного размещения муниципальные автотранспортные предприятия выделили 10 автобусов. При необходимости их число будет увеличено. В настоящий момент идет обеспечение прибывших всем необходимым: горячим питанием, постельным бельем, гигиеническими принадлежностями", - говорится в сообщении.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.
Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем военнослужащем в результате ЧП, однако эту информацию опроверг источник в Минобороны. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.