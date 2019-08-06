Более 16 тысяч человек покинули Ачинский район после пожара и взрывов

ТАСС, 6 августа. Более 16 тысяч жителей вывезены из населенных пунктов в Ачинском районе Красноярского края после взрывов и пожара на складе боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах региона.

"Из 10 населенных пунктов Ачинского района автобусами организованно были эвакуированы более 9,5 тыс. человек. Еще свыше 7 тыс. человек покинули опасную зону самостоятельно", - сказал собеседник агентства. Пунктами временного размещения воспользовались свыше 3,8 тыс. человек.

Администрация Красноярска подготовила до 10 тыс. мест для размещения прибывших из Ачинска. В настоящее время в Красноярск электропоездами уже прибыло 499 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации города.

"По состоянию на 05:00 (по местному времени, 01:00 мск) подготовлено до 10 000 мест для размещения прибывших [из Ачинска]. Это все учреждения спорта, культуры, здравоохранения, образования, включая краевые учреждения", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Красноярска Владислава Логинова. Отмечается, что если возникнет потребность, количество пунктов временного размещения в Красноярске будет увеличено.