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Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае

Водитель автомобиля без прав съехал в кювет и врезался в дерево

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Водитель без прав на легковушке врезался в дерево в Солнечном районе Хабаровского края, двое погибли, пятеро получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

"Водитель легковушки 1986 года рождения без прав, двигаясь со стороны поселка Хурмули в Солнечном районе, неправильно выбрал скорость, съехал в кювет и врезался в дерево. Есть погибшие и пострадавшие", - сказал сотрудник ГИБДД.

Погиб сам водитель и семнадцатилетняя девушка. В больницу с травмами попали еще пять человек, среди которых в основном подростки.

Сейчас ведется проверка, тормозной путь автомобиля составил 60 м.

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